民進黨新北市長候選人林佳龍今到鶯歌、樹林掃街，他到鶯歌宏德宮參拜致詞時批評，選區內建設多是行政院長蘇貞昌17年前的建設，國民黨不是沒做，但沒做好，他自稱「天龍」，侯友宜是把市長當里長做的「地虎」，他更說深藍選民抱怨國民黨都說要做溪北，溪南比較少做，他覺得這次選舉新北氣氛有出來，大家一起拚。

林佳龍今天在立委蘇巧慧與土樹三鶯選區議員候選人陪同到鶯歌與樹林掃街，他表示，他早上到桃園與鄭運鵬道路口跟大家揮手拜託，他認為未來新北、桃園會跟新竹串在一起，透過國土規劃，利用交通把大漢溪右側到土樹三鶯串連桃園八德與大溪。

林佳龍說，新北很多建設都是蘇院長做的，國民黨不是沒有做，但是沒做好，他認為侯友宜把市長當里長做， 但他認為新北身為首都圈，要帶領北北基桃飛向全世界，產業投資進來， 台灣才會發展。

所以他提出1200元的首都通，公車、捷運、國道客運與YouBike吃到飽，敬老愛心卡範圍擴大。

林佳龍也說，土樹三鶯這幾年建設很多都是靠前瞻基礎建設，地方政府做得少，就有深藍選民說，國民都要做溪北，溪南比較少做，他會跟著大家一起讓新北大翻新。