總統蔡英文（圖左）17日上午致詞時，大力讚揚基隆市長林右昌與立法委員蔡適應（圖右）。（張志康攝）

總統蔡英文17日上午赴基隆視察即將完工的基隆城際轉運站，她表示，北北基桃共同提出的1200首都通月票，能夠有效為通勤族減輕負擔，地方有好的計畫，中央都樂意支持，希望藉此讓首都圈的生活更緊密。

蔡英文指出，基隆市長林右昌上任後，便積極推動市港再生標竿計畫，其中，城際轉運站便是其中重要的交通樞紐，整合了國道客運、公路客運以及市區公車，不僅改善站前交通壅塞問題，新增的商業及公共空間，讓國人搭車更方便、舒適。另外，城際轉運站也串連基隆火車站、國門廣場及西二、三旅運設施，是國內外旅客轉乘到首都圈的關鍵樞紐。

蔡英文強調，交通對基隆人來說是重要的民生議題，最近蔡適應提出1200元首都通月票的想法，整合公車、國道客運、捷運及ubike一票到底，能為許多通勤上下班的基隆朋友減輕負擔。

蔡英文說，這項政策的成熟度很高、可行性也很高，只要地方提出好的計畫，中央都樂意支持，也會大力補助。非常期待未來有機會共同實現這項政策，讓北北基桃首都圈更緊密。