中天綜合台《同學來了》今（17日）晚9點播出「台灣女人！！你們真的夠囉！！只是男人不說“這些事”我們忍很久了」，讓現場藝人紛紛跳出指控對方的行為，使錄影當下火藥味十足。

節目一開始，藝人馬力歐就點名王思佳在社群平台「曬包包」的行為很拜金，不料這話瞬間點燃在場女星的怒火，「當事人」王思佳更反擊：「你說我們拿包包就是炫富，如果包包換成車，他們就都懂了，而且你們坐在車裡，輪框改在外面，你眼睛看得到嗎？」主持人阿Ken一聽則反駁：「我們車子也是在載妳們，又不是自己開，而且我們頂多是改車，女生是『改臉』！」眼見雙方爭執越演越烈，安心亞忍不住出聲：「我們人不會掉價，車子會！」

張立東則對另一半緊迫盯人的行為很頭痛：「她很喜歡掌控你所有行程，跟要見的所有人，譬如說我去開會，她就會問會議有誰，還要看他們長什麼樣子，我還要躲在角落偷拍給她看，而且她有自己的小劇場，她跟你訊息到一半，你可能去工作，過5分鐘她就會說『死去哪？是不是去跟前女友聊天？』。」但阿Ken認為或許是張立東有「不良紀錄」，才讓另一半沒安全感，不料風田卻爆猛料：「他常找我一起拍照，後來發現都是報備用的，說『我今天跟風田一起』，但其實旁邊一堆妹！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。