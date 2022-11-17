高雄市長陳其邁近日啟動車掃模式，競選團隊也特別製作「撩妹金句手舉牌」與民眾互動，陳其邁表示，用手舉牌傳達訊息比較明瞭，並增添趣味性。（洪浩軒攝）

2022九合一選舉倒數，各候選人最後衝刺，希望博得選民認同，高雄市長陳其邁近日啟動車掃模式，競選團隊也特別製作「撩妹金句手舉牌」與民眾互動，並安排年輕的麥克風手共同車掃，對此，陳其邁表示，用手舉牌傳達訊息比較明瞭，並增添趣味性，他們也鼓勵年輕人參與公共事務。

陳其邁2年前補選時的撩妹金句重出江湖，他16日車掃時拿出一面雙面手舉牌，先是露出「我想你很忙」的一面，緊接著翻過手舉牌，露出「所以看前3個字就好了」，引發線上收看直播的民眾熱烈討論，直呼「很會、很會！」、「邁邁我也想你！」

陳其邁17日上午安排在前金、新興、苓雅地區車隊掃街，他受訪時表示，因為在車上有時候要講話比較吵，因此利用手舉牌傳達訊息比較快，而且比較簡單、明瞭，也可以在工作繁忙時增添一點趣味，由於車掃距離民眾比較遠，也希望藉此拉近民眾距離。

陳其邁指出，這次車掃也有安排18歲公民權的學生，他們願意參與公眾事務，大家都非常鼓勵，他覺得政治就是要年輕人熱情參與，不要對政治冷漠，因為選舉你不決定選票，就是別人幫你決定，所以鼓勵年輕人參與公共事務、投入社會改革。