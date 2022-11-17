闕男將被開罰9萬8600元，並依妨害公務及毀損罪移送。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

後果大條了！高雄男駕轎車心虛拒檢 警方追捕落網

高雄市苓雅區16日晚間9時許發生拒檢事件，52歲的闕姓男子因毒品前科未定期報到，看到警方心虛便加速逃逸，雙方隨後在明德、河南路口發生衝突，警方持破窗器敲破闕男車窗，闕男衝撞警車後逃逸，過程還撞擊2位民眾車輛。警方當晚先是在鼓山區找到闕男丟棄的車子，11小時後於三民區逮捕闕男，闕男全程涉及的違規事項，警方將開罰9萬8600元，並依妨害公務及毀損罪移送闕男。

高雄市苓雅分局獲報闕男將車輛違停在興中二路61巷口，員警到場察看時，闕男因毒品前科未定期報到採驗，心虛之下竟加速逃逸，警方隨後在明德、河南路口找到闕男。

闕男看見警方又追上來，馬上倒車衝撞警車想要再度逃逸，但員警將闕男車輛包圍，並持破窗器敲打闕男車窗，噴灑辣椒水要闕男下車受檢，闕男仍不理會，反而趁亂之中再度重踩油門逃逸，才剛起步就衝撞一輛剛過路口的黑色轎車。

警方沿路鳴笛追逐，追到民族一路與十全路口時，闕男再度衝撞其他民眾的車輛，並於哈爾濱街消失無蹤。

警方立刻成立專案小組追補闕男，於晚間10時許在鼓山區逢甲路找到闕男撞爛的白色轎車，但仍不見闕男身影，經擴大調閱監視器並逐一清查身分後，鎖定闕男身分，並於17日早上8時許在三民區逮捕闕男。

闕男遭逮後坦承犯行，警方也逐一列出闕男沿路的違規事項，包括紅線違停1次、闖紅燈及紅燈左轉15次、紅燈右轉7次、未打方向燈11次、不依規定駛入車道6次、拒檢逃逸、無照駕駛、肇逃2次，違規次數高達44次，共開罰9萬8600元，並將闕男依妨害公務及毀損罪移送。