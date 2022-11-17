陳先生確診3期食道癌後，經轉診到台中榮總透過多專科整合治療，先放化療縮小腫瘤，再採微創手術切除腫瘤，術後7天即康復出院。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

吞嚥卡卡＋無法呼吸 3期食道癌患者逆轉病情全靠這招

58歲陳先生因抽菸、喝酒及嚼檳榔（俗稱香、檳、酒）多年，3年前突出現吞嚥困難，還無法呼吸，經轉診到台中榮總透過多專科會診發現已是3期食道癌，醫療團隊快速展開檢查與治療計畫，搶時間先採新式放化療將腫瘤縮小再進行手術切除及食道重建，迄今三年未復發，也重拾彩色人生。

食道癌位居國人十大癌症死因第九名，癌症成因主要由抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起；58歲陳先生因工作關係香、檳、酒超過20年，他回憶3年前突然發現吞嚥困難，甚至吃東西會感覺整個氣管被塞住、無法呼吸，先至地區醫院接受胃鏡檢查就發現食道腫瘤，轉至台中榮總胸腔外科主任莊政諺門診，很快就安排住院並啟動多專科共同檢查，證實食道癌三期，腫瘤已達6公分且有多處縱隔淋巴結轉移。

隨即會診放射腫瘤科安排二次新輔助化學及放射線治療，讓病人於住院第10天即完成第一次的化療並建立營養補充管道，而在第一階段治療結束後，再次全身性檢查顯示腫瘤縮小及淋巴結明顯減少，故安排食道切除及重建手術，透過微創手術以及麻醉科合作加入術後加速康復計劃，陳先生於術後第7天即出院，第14天可由口進食，目前術後已三年過去，門診追蹤檢查皆顯示無腫瘤復發，已回歸正常生活。

莊政諺強調食道癌治療必須和時間賽跑，及早介入相關檢查、給予病人最適切的治療，方可提高疾病存活率及增加病人生活品質。台中榮總食道癌病人由胸腔外科主導，橫向與多專科團隊通力合作，病人平均於門診後約2至5日安排住院，3日內完成所有檢查即可展開治療計畫，平均住院第4至7日即可開始治療，大幅縮短病人於多科門診間來回奔波的時間，讓病人把握住治療的黃金時間。

莊政諺強調，在多團隊整合通力的努力之下，台中榮總食道癌患者五年存活率高於全國的醫學中心的平均值，鼓勵民眾勿拖延病症、勿信偏方、盡早就醫。

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