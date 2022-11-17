民進黨桃園市長候選人鄭運鵬合體新北市長候選人林佳龍在桃園、新北交界拜票。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬合體新北市長候選人林佳龍在桃園、新北交界拜票，鄭運鵬說，發現林佳龍也「燒聲」，可以和行政院長蘇貞昌一起組成「燒聲三人組」。呼籲大家一起支持1200月票，也讓他和林當選，桃園、新北合作更緊密。

鄭運鵬、林佳龍一起到桃園、新北交界向民眾拜票，有民眾高喊「凍蒜」支持，但也有民眾怒吼指影響交通。鄭運鵬表示，林佳龍尚未參選新北市長時，在交通部就解決桃園許多交通問題。未來林若當選，桃園、新北的聯繫也可以更緊密。

對於周六蘇貞昌、桃園市長鄭文燦到鶯歌，林佳龍說，有安排政績說明會，而1200交通月票要納入台鐵，也是他交通部長時，拜託台鐵要整合刷卡進出火車站票證系統。未來捷運路網有13條，9條興建中，也是蘇貞昌大力支持。此外桃園這幾年產值、薪資水準都高過新北市，薪資成長所得也走在新北前面。

鄭運鵬也說，發現林佳龍也「燒聲」，可以跟蘇貞昌組成「燒聲3人組」。鄭運鵬強調，桃園、新北聯繫可以更緊密，此外台積電到桃園，上下游產業、物流也要兩城市合作。