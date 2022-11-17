露營是都市人體驗大自然最有FU的一種方式，不管是搭帳露營、車泊露營，或是時下最夯的豪華露營，走出戶外，輕鬆愜意地享受自然生態、星光、夜色、野炊。時序雖然已經入冬，高雄天候正是舒爽宜人，與三五朋友家人，到高雄的戶外找個場地良好的露營區，親近山林小溪享受夕陽餘暉的海景，悠閒自在地徜徉天地之間。
高雄市觀光局長周玲妏說，露營可聆聽大自然交響樂、享受蟲鳴鳥叫，升起營火伴隨野炊，泡杯茶或咖啡喝一口，彷彿置身在世外桃源，城市的喧囂都已無關。非常推薦大家到高雄旗津的『露營樂二號店』及六龜寶來的『遠山望月』二個優質露營場是觀光局委外的所以設備及管理方面絕對是首選，兩處皆結合當地的自然地景沒有多餘的人工綴飾，型塑出臨海岸與傍山城各具特色的露營區，提供絕佳的自然景觀資源，無論是大人小孩、親子家庭露營或年輕朋友野外活動均適合。來高雄旗津、寶來豪華露營場入住，會有更輕鬆簡便方式體驗露營趣！
旗津『露營樂二號店』豪華露營區卓大叔表示，這裡設有75帳豪華帳，為全國最大豪華露營區，只需一卡皮箱就可入住，可以吹海風、聽海濤、觀夕陽、看星空，都是其他露營區沒辦法體驗的；另外園區設有陸上攀爬、滑梯，彈跳的充氣城堡，水道的戲水池、沙坑池，以及大人小孩都愛玩的射箭場和九宮格棒球場，不論有沒有露營經驗，都能輕鬆玩。
另位於寶來溫泉區的寶來花賞溫泉公園一年四季繁花盛開，除了體驗美人湯溫泉、邊賞花外，亦可體驗露營樂趣。遠山望月溫泉營區位於寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等55個營位設施，租用營位還可享大眾池溫泉泡湯，與大自然合為一體，遊客在花樹下露營、在蟲鳴鳥叫聲中甦醒，園區內也增加了城市冒險探索設施，多項高空體驗讓你盡情挑戰與冒險，建構具有國際型深度生態文化體驗級山林學習的自然渡假區，是遠離都會喧囂的好地方。
位於寶來竹林賴家古厝露營區負責人賴豐茂表示，除了傳統閩南式一條龍建築可供觀賞外，還有遼闊的自然視野與寬廣的腹地成為最佳賞梅的地點，讓旅客於享受露營樂趣及觀賞梅景外，也可以同時購買特殊的手工製作梅子產品。
天闊溫泉SPA會館徐信織經理表示，園區內不僅可以提供不老溫泉之源泡湯外，更有占地寬廣，生態豐富戶外露營區，讓大家來這邊體驗蒼綠大地的自然環境，滿天星斗的星空夜景，享受一趟高山仙境之旅。
配合交通部輔導小型露營場土地合法化政策，容許使用農牧用地及林業用地在1公頃下以可申請露營場，高市府觀光局目前盤點也會加緊腳步輔導出更多優質的合法業者，讓喜歡到高雄野營地遊客有更多選擇，使露營場成為本市觀光新亮點。
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