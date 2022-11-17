波蘭邊境村莊遭到「俄製飛彈」轟炸，造成2人死亡，波蘭及北大西洋公約組織（NATO）昨（16）日指出，這枚飛彈可能是烏克蘭防空系統攔截俄羅斯飛彈時不幸落入波蘭領土引爆，非刻意攻擊，最終都要怪罪俄羅斯轟炸烏克蘭。不過烏克蘭總統澤倫斯基後續強調，絕對不是烏克蘭的飛彈，但他也坦承，如果真的是烏國飛彈殘骸釀成悲劇，烏克蘭「必須道歉」，不過首先要讓烏克蘭參與調查，他強調，烏克蘭人是「誠實的人」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日強調，掉入波蘭領土爆炸的飛彈絕對不是烏克蘭飛彈。

綜合美聯社、美國之音報導，1枚飛彈15日下午落入波蘭靠近烏克蘭的邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów），造成2人死亡，波蘭後續證實是「俄製飛彈」釀禍，調查也發現，飛彈可能是烏克蘭防空系統攔截俄羅斯轟炸時落入波蘭領土。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，「烏克蘭防空系統朝各種方向發射飛彈，而且非常有可能其中一枚飛彈不幸落入波蘭領土，這其中絕對沒有證據顯示是對波蘭的刻意攻擊。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）16日表示，飛彈落入邊境村莊爆炸是一起不幸意外。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）同日也在30國軍事聯盟的會議上呼應波蘭的調查，不過他強調：「這不是烏克蘭的錯，俄羅斯要負最終責任。」

波蘭初步調查顯示，邊境村莊可能不慎遭到烏克蘭防空系統的俄製飛彈轟炸，烏克蘭總統澤倫斯基強調絕對不是烏克蘭飛彈。（圖／路透社）

針對波蘭的調查結果，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日表示他對烏國指揮官的報告「毫無疑問」，「這不是我們的飛彈或我們的飛彈打擊」，他強調烏克蘭官員應該要能進入爆炸現場、參與調查。

不過他也補充說：「讓我們坦誠地說，但願不會發生這種事，如果（烏克蘭防空系統的）部分殘骸殺了一個人、一些人，那我們就必須道歉，畢竟我們是誠實的人」，「但首先必須有調查、途徑－我們想要獲取你們有的資料。」他強調烏克蘭官員必須進到爆炸現場參與調查。

澤倫斯基15日才稱，波蘭被打擊是「非常重大的（事態）升級」。

1枚俄製飛彈15日落入波蘭邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów）的這座穀倉，造成2人死亡。（圖／美聯社）

杜達指出，飛彈可能源自於蘇聯時期的俄製S-300防空系統。烏克蘭擁有蘇聯製及俄羅斯製武器。

俄羅斯15日對烏克蘭全國各地進行大規模轟炸，烏克蘭軍方稱，俄軍發射超過90枚飛彈，其中烏軍成功攔截77枚飛彈及11架無人機。

針對波蘭挨炸，俄羅斯軍方稱周二對烏克蘭邊境的打擊都在距離波蘭邊境35公里之外。