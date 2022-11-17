華擎(3515)近期股價多頭表態，今早盤中大漲逾8個百分點，再創近5個月來新高價。公司日前法說對明年展望持審慎樂觀看法。明年伺服器相關產品將成為驅動成長的動能，而在消費型產品項目也會從低檔區反彈。外資法人預估，華擎第4季營收將有34%的季增，但仍有15%的年減；至於毛利率維持在18.4%，營益率則有機會增加到5.5%；華擎第4季庫存去化可望加速，加上有顯示卡新品上市刺激買氣，以及伺服器、IPC需求持續升溫。

華擎今年第3季營收35.66億元、年減12.43%，主要受到板卡市況低迷、市場持續去化庫存所致，營業利益5044萬元、年減90.25%，稅後淨利1.8億元、EPS為1.46元，低於去年同期的3.36元。累計前3季EPS為8.49元、低於去年同期的14.09元。華擎第3季存貨金額93.07億元，較第2季小幅下滑1.93%，預期第4季持續有庫存去化壓力，但最壞情況落在第2季、第3季。

外資指出，明年華擎以伺服器動能最為正向，除了今年因為缺料而有案件遞延至明年出貨之外，公司切入北美CSP(雲端服務供應商)客戶，在前述動能帶動下，預期明年伺服器出貨有雙位數增幅，營收占比預估將超過3成。