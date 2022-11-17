美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前於G20閉門會談。國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今就此議題舉行論壇。政大外交系副教授黃奎博認為，拜習會後，美中的核心問題並未解決，「不一定擱置爭議，但先求同存異」，他也呼籲執政黨應尋求與對岸溝通管道，對話不需要建立在互信的前提下，拜習會難道互信很足嗎？過去美蘇談判也有互信嗎？

黃奎博認為，拜習會後不可能樂觀到能解決基本問題，但能看到雙方都認為，若關係惡化，將不利於雙方各自成長與發展，因此雙方有意願處理關係，互釋善意動作很多，雙方是鬥而不破。

他也提到台灣在美中之間扮演的角色，因為台灣的角色跟美國國家利益相關，首先，美國想保持高科技領域的優先，因此向台灣的台積電等高科技廠招手；第二，美國想維持經貿優勢，雖然台灣不在印太經濟架構中，但是也跟美國簽台北21世紀貿易倡議，要台灣繼續支持美國印太經濟計畫；第三，美國不能喪失印太軍事優勢，台灣是第一島鏈，因此在三大領域都扮演重要角色。

江啟臣認為，台灣不應依靠美中的互動決定我們未來；目前即使各國搭上抗中主流意識，也都保持跟對岸對話以及高層互往，都是為了緩和氣氛，避免擦槍走火，反觀台灣，蔡政府執政六年多，沒建立任何官方或半官方溝通管道，前總統李登輝時代都有私下管道，避免一觸即發衝突，蔡政府除了喊口號沒具體作為。

江啟臣指出，美中台之間是「兩個三角」的平衡，大三角是美中台，小三角是藍綠紅三個政黨，要維持兩個三角的平衡，平衡點就是「中華民國」，思考如何擴大「中華民國」這個最大公約數，是維持平衡對話的關鍵。