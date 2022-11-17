最近兒童呼吸道感染症明顯增加，全國小兒急診重症醫療出現緊繃，衛生局長朱家祥表示，花蓮慈濟醫院10月份兒科病房佔床率衝過9成，幾乎到滿床狀態，請家長留意孩童，避免感染引發重症，目前花蓮流感疫苗僅剩1萬2千多劑，可儘速接種。

流感病毒季節，衛福部疾病管制署發布流感速訊，近幾週流感病例數急遽上升，依照監測資料顯示，除流感外，副流感病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒等屬於呼吸道的病毒感染於社區持續擴散。

朱家祥表示，「免疫負債」效應，起因於新冠肺炎期間防疫措施積極且完善，人體接觸到流感或其他病毒的機會降低，因而使得身體產生抵抗病毒的免疫力也減少。不過，一旦接觸到病毒會變得更容易被感染，症狀也更明顯，甚至引發中重症。尤其抵抗力較弱的嬰幼兒，有可能面臨新冠、流感的雙病毒夾擊，導致嚴重併發症。

他說，目前全國兒童急重症醫療已開始面臨緊繃狀態，若感染兒童持續大幅增加，醫療系統的負擔將非常嚴峻。慈濟醫院兒科病房佔床率來看，前年9月到12月佔床率都超過9成；去年同期的占床率卻不到7成。今年8月以後佔床率就逐漸上升，10月份衝過9成，近兩周還達100％高峰。

縣衛生局指出，近日因「呼吸道融合病毒RSV」、「副流感病毒」、「鼻病毒」、「肺炎鏈球菌」、「黴漿菌」等多種呼吸道病原體的圍攻，使得門急診和住院的孩童增加。家長要防範流感病毒和其他呼吸道病毒的感染，因此接種流感疫苗更顯得重要。呼籲家長們儘速帶孩子施打流感疫苗，以儘早獲得保護力、減少發生重症率。