情感最終戰勝理智！王世堅表態「票留黃珊珊」 黃珊珊感動笑吐「心聲」：20幾年交情沒白費

民進黨台北市議員王世堅昨（16日）上網路節目專訪時指出，他支持民進黨台北市長候選人陳時中，但因過往欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，因此「支持陳時中，票留黃珊珊」。對此，黃珊珊今天開心回應，二十幾年的交情果然沒白費，並稱王世堅在民進黨裡算孤鳥，感謝他的相挺。

黃珊珊今上午三度前往北投市場掃街拜票，會後受訪被問及王世堅終於在理性及感性中做出選擇，黃珊珊表示，如果撕掉政黨的外衣，相信王世堅是一定投給自己，在這麼大的壓力下謝謝世堅兄，二十幾年的交情果然不是白費的。

黃珊珊感慨道，兩人在議會很相知相惜，做什麼事情沒有看過黨派，就像他在民進黨裡也算是孤鳥之一，很多時候也是違背黨意，這次要謝謝他的相挺，「我們永遠是最好的朋友。」

而媒體問及會不會擔心王世堅遭黨內圍剿，對此黃珊珊表示，王世堅一向是靠著自己的力量，而且自己的選服做的很紮實，政黨有政黨的立場，但不需要把人性都泯滅掉，選舉就開心、快樂投票，每個人都是自由的。