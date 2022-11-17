好High！搶世足商機，位在於微風南山47樓的高樓景觀法式餐廳MiraWan Eatery，將於11月21日至12月18日提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出合適分享的「世足嘉年華拼盤」、「中東香料烤肉串」、「世足提拉米蘇」共多款餐點，以及「法式焦糖烤布蕾」、「西班牙桑格莉亞」等世界盃特調，調酒買二送一，啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲。

世足賽活動期間，於MiraWan Eatery晚場賽事時段消費滿千元，即送「當場贏家球隊猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」一張，滿二千送二張以此類推，於世足賽結束後抽出得獎者，最高可獲得LOPFAIT樂斐法式餐廳價值1,4000元的晚間雙人套餐、MiraWan價值約8,000元的晚間雙人套餐，而晚間9點場次的「贏家球隊猜猜樂」則於當場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份。

MiraWan法式餐廳將法式血統注入符合世足賽歡樂氛圍的餐點概念，主廚Josh精選世足賽參與國家的特色，推出「世足嘉年華拼盤／1,980元（含3瓶啤酒）」、「西班牙海鮮飯／480元」、「和牛漢堡／420元（2入）」、「世足提拉米蘇／480元」等多道料理。

MiraWan標榜「世足嘉年華拼盤／1,980元（含3瓶啤酒）」的每款炸物均隱藏著主廚Josh對料理的細緻講究，沾裹天婦羅粉酥炸的雞翅，實則藉以法式油封手法烹調，並於雞翅內夾入自家製起司內餡展現多層美味，而以爽脆佛手瓜搭配享用的酥炸小牛胸線則是透過繁複手法處理，使罕見的小牛胸線風味鮮甜柔嫩，其他亦包含超大尺寸的炸魚薯條、手工豬肉餅、烤肉串等料理。

世足賽期間，綽號「火車」的MiraWan甜點主廚戴峻弘一改繽紛精緻小巧的午茶甜點風格，將世足賽的活潑歡樂加入甜點，外觀宛如足球場般生動可愛的「世足提拉米蘇／489元」，概念式的透過日本小山園最高等級抹茶為素材，並將蛋糕體經典的咖啡酒替換為抹茶利口酒，層疊起風味濃郁，有著香甜氣息的抹茶風味提拉米蘇。

今年於亞洲卡達舉辦的世足賽，11/21起共有32個國家晉級刺激賽事。擁有全天候酒吧服務的MiraWan，調酒師Chet精選世足四大強國的飲食文化特色，分別調製出代表法國的「焦糖烤布蕾／450元」、阿根廷「瑪黛茶／350元」、巴西「卡琵莉亞／350元」、西班牙「桑格莉亞／350元」共四杯調酒，其中將甜點調酒化的法式焦糖烤布蕾調酒，選以蘭姆酒為基底，添入焦糖烤布蕾元素的鮮奶油、牛奶與焦糖、香草糖漿，為了再增加酒體飽滿感，特別再調入白可可利口酒，最後點綴炙烤過的蛋白霜，展現如奶油般滑順香甜口感。