四年一度的世足賽終於在全球引頸期盼下即將於卡達揭開序幕，台北遠東香格里拉自11月18日至12月18日期間於馬可波羅酒廊提供大螢幕觀賽配美食美酒助興，主廚團隊設計了「世足盃限定寰宇風味雞翅」，以8個國家隊代表8款特色風味雞翅料理，每份280元起，同時更推出台虎精釀瓶裝酒買三送一，每瓶150元起，讓關心運動賽事的民眾感受酒吧看球樂趣。活動期間於馬可波羅酒廊消費滿一千元或入住台北遠東香格里拉豪華閣任一房型，即可參加「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，有機會免費體驗雅仕套房三天兩夜假期。

跟著世足環遊美食，寰宇雞翅料理配風味冰啤位於飯店38樓的馬可波羅酒廊，以迷人高樓景觀與豐富酒款聞名，是台北城中放鬆聚會的高空景觀酒吧首選！馬可波羅酒廊今年搶搭世足熱，讓民眾重溫在酒吧觀賞賽事的熱血時光！現場不僅設置投影牆及大型電視播放精彩賽事，主廚還特別準備「世足盃限定寰宇風味雞翅」料理，精選8國人氣代表隊的特色料理，推出包含：

1.「巴西酸辣多汁炸雞」，以大蒜、萊姆和巴西里香料的搭配製作，一口咬下酸辣多汁瞬間胃口大開。

2.「法國普羅旺斯香料燉雞翅」，利用法國南部的普羅旺斯和尼斯的傳統特色烹煮方式，以番茄、洋蔥等蔬菜將雞翅燉煮入味，醬汁香濃讓人吮指回味。

3.「阿根廷檸香青醬炸雞翅」是將酥炸至金黃的炸雞翅沾上主廚特製的阿根廷辣醬，阿根廷辣醬的味道充滿活力，主要以辣椒、橄欖油、青檸汁調製，香辣又清爽的酸辣口感令人食慾全開。

4.「西班牙喬利佐燉雞翅」以西班牙香腸與各式蔬菜燉煮，西班牙喬利佐臘腸具有獨特的煙燻味，深紅的乾紅椒為豬肉腸上色。喬利佐在拉丁美洲飲食中也非常常見，微辣香腸帶出濃郁層次口感。

5.「德國酥脆炸雞翅」是主廚特別裹上不同的麵包粉進行酥炸，好讓醬汁更好沾附其上，醬汁是以蘑菇及大蒜為主，佐上檸檬再配點醃漬橄欖。

6.「英國帕瑪森乳酪炸雞翅」以細碎的培根融入在雞翅中酥炸至外酥內嫩的口感，再沾上香濃的切達帕瑪森乳酪，醇厚口感濃郁鹹香，讓人忍不住一口接一口。

7.「荷蘭炸雞翅佐傳統薯泥、馬鈴薯和羽衣甘藍」是荷蘭道地的「comfort food療癒系美食」，依荷蘭當地傳統做法，以馬鈴薯泥和煮熟的蔬菜混合製成，加上香腸及羽衣橄欖，綿密口感的薯泥搭配酥炸雞翅讓人幸福感滿滿。

8.「比利時高湯燉雞翅」是源自18世紀的比利時著名家常菜餚，用蘿蔔、西芹和蘑菇等各式蔬菜加入奶油白醬燉煮出雞肉的香甜，充滿奶香且滑順口感，亦是另一道暖心的冬日料理。

台北遠東香格里拉每道雞翅料理四支280元、六支350元。除了各式風味雞翅外，還要搭配透人心脾的啤酒才過癮！酒廊同步推出台虎精釀瓶裝酒買三送一的活動，每瓶150元起，囊括系列風味啤酒包含「再見柚子」、「金桔的巨人」、「餞男醋女」、「長島冰啤」、「青甘寶貝」、台虎精釀IPA及台虎生啤。適合三五好友歡聚觀賽，一邊享受雞翅配啤酒，為這四年一次的足球盛事熱血沸騰一番。

為運動盛事增添活動氣氛，狂熱High到最高點！台北遠東香格里拉自11月18日至12月18日期間，推出「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，凡於馬可波羅酒廊消費滿一千元或入住台北遠東香格里拉豪華閣任一房型，即可獲得一張抽獎券參加冠軍大預測活動，猜中世足冠軍隊伍者，就有機會免費入住價值58,905元的雅仕套房三天兩夜，雙人入住舒適寬敞的套房再享豪華閣禮遇包含豐盛早餐、下午茶及晚間歡樂時光，還可享飯店頂樓景觀泳池等各項休閒娛樂設施，體驗頂級奢華假期。

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