興櫃國內智慧電表大廠玖鼎電力（4588）宣布再獲台電公司「低壓智慧型電表」A組、B組及C組標案業務，金額共約新台幣13.49億元（含稅），利多消息也激勵股價17日盤中強漲逾11.5％。

玖鼎電力總經理曾文良先前就曾表示，年底前尚有台電標案將開標，如今16日公司公布重訊，宣布再奪台電13.49億元訂單，分別為A組訂單約新台幣8.65億元（含稅）、B組訂單約新台幣2.44億元（含稅），及C組訂單約新台幣2.4億元（含稅），為公司今年來取得的第五項台電智慧電表標案，後續也將持續依進度認列。

玖鼎電力4日以36.5元參考價登錄興櫃，截至16日均價30.62元，累計跌幅16.11％，惟公布接獲新標案利多消息後，也帶動股價17日盤中大漲逾11％，最高價攻上34.5元。

受惠政府力推智慧電網建置，玖鼎電力積極搶食相關商機，今年來獲利大躍進，前三季每股純益（EPS）達2元，超越去年全年水準。