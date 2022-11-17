台中港32號碼頭長榮貨櫃場外包清潔工作人員，16日下午在例行檢查清潔貨櫃時，從一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，發現1具41歲美籍女子屍體。警方已報請刑事局國際科聯繫美國在台協會（AIT）協助通知家屬，檢警於今天上午進行相驗死者，進一步釐清死因及死亡時間。

警方指出，該只進口40呎空，於10月底自美國裝載後，由洛杉磯出發到台灣，昨日下午2時許運抵台中港32號碼頭長榮貨櫃場卸下。外包清潔人員要清潔貨櫃時，嚇然發現櫃內有具女屍。警方獲報發現該遺體已出現屍水，身體有脫水情形，研判已死亡一段時間，死因和死亡時間待今天檢察官和法醫相驗。

警方表示，該女子被發現位置是在貨櫃靠近後方的櫃門處，女上身旁只有一只皮包及背包，背包內沒有攜帶要出遠門的衣服，只有女性的化妝品等用品，至於為何會進入貨櫃內？並被人從貨櫃外關上門及扣上，因案發地在美國有待當地警方進一步循線調查。

台中港開港46年來，首次發現貨櫃內有女屍，引起碼頭從業人員的議論紛紛；碼頭從業人員都認為不可思議，特別是該女子是如何進入貨櫃，是自己進入被不知情的外人關上門？或是被強制推入貨櫃內關上門，尚待當地警方調查釐清。