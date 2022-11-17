中藥千奇百怪，藥材來源也五花八門，除了用植物入藥，還不時可見動物組織、內臟、分泌物、糞便等，但其實「人指甲」也是中藥材之一。中醫師張宏銘表示，很多古醫書記載，人指甲有治療流鼻血、尿血、喉嚨痛、中耳炎的功效。

中醫師張宏銘在臉書粉專《張宏銘中醫師 鯨生情緣》PO文指出，中藥來源大致分為植物類、礦物類、動物類，其中植物類藥材佔最多數。他分享過去曾赴大陸河北，在安國藥市看到令他印象深刻的中藥材竟有「人指甲」，適應症是用於清熱解毒、消腫止痛、改善咽喉腫痛，驚嘆古代醫學尚不發達，醫生還能發現這味藥材的功效，甚至用來挽救生命。

張宏銘解釋，人指甲在《本草綱目》中又叫「筋退」，大部分古醫書記載它有止血、清熱、治療喉嚨腫痛功效。宋朝的《本草衍義》提到它可治療流鼻血。《草醫草藥簡便驗方彙編》則是敘述人指甲可以應用在化膿性的中耳炎。唐代孫思邈的《千金要方》指出，服用燒成粉末的人指甲可以治療婦人無故尿血。他也在上海中醫藥雜誌看到一個祖傳驗方，叫做「息肉消化散」，可用來治療鼻息肉，該藥方中有一味就是人指甲。

此外，張宏銘提到古裝劇《女醫明妃傳》，劇中女主角在監獄面對重病無藥可治的犯人時，就是使用人指甲、小鳥糞便和蚯蚓屍體，來治癒高燒不退、嚴重咳嗽、吐血不止的女囚犯。不過他提醒，建議以休閒心態看待劇情，「別冒然自行嘗試劇中的治療方法」。