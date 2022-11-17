YouTube網紅「台南Josh」過去以毒奶而聞名，因其「反指標」的預測太過厲害，更被冠上了國師之稱。日前，他時常自嘲台積電成本買在630元左右，當台積電股價接連下跌時，他狂被網友們笑說連台積電都能嗨。近日，他在南韓的旅遊行程將結束，網友們相當擔憂好不容易有起色的台積電恐再次回落，紛紛跪求他晚點回來。

近日，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）傳出消息，砸下逾41億美元（約新台幣1200億元）買進台積電存託憑證（ADR），激勵台積電股價，台積電15日以480元作收，且16日持續上漲，終場收在487元。讓不少投資客相當看好台積電的後續發展。

日前，台南Josh曾自曝手上擁有3張平均640元以上的台積電，在台積電股價跌破400元大關時，感嘆現在已經被套牢，指出「只要刪掉股票APP、不看新聞」就不會因為股票被影響心情。近日，他前往南韓旅遊，發出多篇貼文描述在韓國的所見所聞。豈料，他在昨天的貼文中表示「用一餐最在地的泡菜湯結束這次的韓國行，這裡比我原先所想像的好玩太多了，好開心的一個禮拜！」慘遭網友跪求「慢幾天回來。」

在貼文下方的留言區中，許多網友紛紛搞笑留言，指出「國師不在台灣的這幾天，台積電上漲了78點」、「多留幾天，我先賣台積電啦」、「不回來台積電應該可以漲到1000」、「手機買三星的解危了」、「Josh回台，台積的反彈結束。」尤為有趣的是，台積電股價在前幾日呈現上漲趨勢，今日股價卻以482.5元開出，下跌4.5元，最低跌至475元，讓網友相當感嘆，表示「國師果真回來了」、「不愧是國師。」