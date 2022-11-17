民進黨日前直攻國民黨台北市長候選人蔣萬安過去在美國矽谷律師事務所接許多陸資公司案子，對此，國民黨今開記者會反擊，若照此邏輯會成中共同路人，那國安會祕書長顧立雄的事務所直接去對岸設立分公司，國安會祕書長成中共同路人，是否該立即下台？

台北市議員候選人柳采葳指出，顧立雄掌國安會祕書長高位，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所資深合夥律師亅，該事務所於1991年在大陸福州市經營事務所。相較於蔣萬安因有「矽谷律師亅經驗，美國律所都會接全球案子，難免和大陸有關，但顧立雄卻直接到中國大陸設立分所，到底是誰在賺人民幣？

柳采葳質疑，國安會秘書長曾接中國大陸生意，難道沒有國安風險？難道沒有國安漏洞？顧立雄難道不用說清楚？蔡英文難道不用為自己找的國安會秘書長負責？

桃園市議員候選人凌濤表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬於2008年立委選舉失利後，立刻投機的以「中國台灣」籍，跟大陸三大國企電信業者勾勾搭搭。曾喊支持鄭運鵬的立委林昶佐，他的媽媽曾經在大陸賺錢給兒子選立委、玩樂團，再加上林昶佐自己又閃兵，這種人說「愛台灣」，你敢信？

凌濤還指出，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵的大哥江永豐，不僅穿競選背心跑行程，甚至還到大陸做生意，其負責的「台灣寰康科技有限公司」經營酒精鎖測試儀相關公安設備，賣給大陸公安單位，是不是賺共產黨的錢？應該好好查清楚。

凌濤呼籲，總統蔡英文曾呼籲「1126給世界一個正確訊息」，結果民進黨自己推的人都跟共產黨有金錢往來，這就是「正確的訊息」嗎？呼籲民進黨支持者，若要回應蔡英文總統的號召，就應該讓鄭運鵬、江聰淵落選，讓顧立雄下台。