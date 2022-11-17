國民黨立法院黨團今（17）日舉辦記者會，爆料民進黨台北市長候選陳時中於2016年底時，以台北醫學大學董事的身份，前往大陸寧波與李惠利醫院進行合作與交流，並曝光當時的照片；國民黨立委林奕華怒嗆，陳時中過去說自己有抗中保台DNA，但實際上根本就是假抗中。

國民黨立委李德維表示，兩岸交流本來是很正常的一件事情，但民進黨為了選舉不斷抹紅他人，最後卻被發現陳時中親自飛到寧波，與當地共產黨官員融洽相處，這難道不是兩岸一家親嗎？

「請問陳時中去交流時，是不是抗中DNA還沒生出來？」李德維強調，國民黨台北市長候選人蔣萬安在矽谷當律師時，只因為事務所接了大陸的案子就被民進黨強力檢驗，希望可以用同樣標準檢驗陳時中的行為。

林奕華則指出，陳時中當台北醫學大學董事期間，2015年就開始就開始和李惠利醫院合作，且2017年2月就任衛福部長前，還在2016年12月親自到大陸去談，狂酸「陳時中公開說自己『有抗中保台DNA』，根本就是『假抗中』！」