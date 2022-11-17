距離投票不到10天，嘉義市祭出1000萬元查賄獎金鼓勵警方抓賄，繼先前查獲2起市議員選舉涉賄案，檢警調再查獲西區特定市議員候選人的呂姓樁腳以1票1000元涉嫌買票；此外，嘉義縣鄉市代表候選人及里長候選人的樁腳也涉賄。

嘉義地檢署表示，檢察官簡靜玉、呂雅純及張建強於16日分別指揮嘉義縣警察局刑警大隊、朴子分局、水上分局、嘉義市警察局刑警大隊、第二分局、刑事警察局偵查第九大隊及法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義市調查站在嘉義縣市查獲3起賄選案。

嘉義市西區某議員候選人的呂姓樁腳涉嫌以每票1000元向選民買票，經傳喚未到案，警方持拘票拘提，檢方複訊問後，認為呂姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大，5萬元交保，5名到案選民均請回，共查扣約1萬2000元賄款。

嘉義縣朴子市某市民代表及某里長候選人的侯姓樁腳，涉嫌以每票1000元向選民尋求投票給某市民代表、每票3000元向選民尋求支持某里長，經搜索、傳喚、訊問後，檢方認為侯姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押，法院審訊後認為無羈押必要，10萬元交保，6名到案選民請回，共查扣1萬8000元賄款。

嘉義縣水上鄉某鄉代候選人的陳姓樁腳，涉嫌透過鄰里關係，以每票500元向選民買票，經搜索、傳喚、訊問後，檢方認為陳姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大，3萬元交保，10名到案選民請回。