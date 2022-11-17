國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室17日舉行「敲中大會」第八彈，接續上回主題「解密英系黑白共治」，台北市議員徐巧芯拿出爆料者證據，要前國策顧問黃承國回答三問，說清楚是否介入中泰花園都更案。

徐巧芯指出，黃承國一直說自己沒介入台北市政或關說，但蔡壁如跟蘇煥智卻指證歷歷，她也舉例，北市松山區的黃金地段，有棟中泰花園大樓，就在東方文華酒店附近，過去很多里長、民眾質疑是治安死角，基於都市更新，都該拆除這棟危樓。

徐巧芯接著秀出影片，指出有人掛布條質疑柯市府，為何要縱容都更禿鷹，影響公共安全，大樓荒廢44年就是現況，里長也出面抗議，市府應該要公平協調，而不是擺爛，北市督發局2021年1月發拆照，卻在拆除前一天緊急喊卡，也未說異議者是誰，拆除公司也質疑有人介入施壓。

徐巧芯指出，從拿到的公文資料來看，在地里長、民眾，還有議員王世堅都曾提出此處為治安死角，應該盡快拆除，北市督發局2021年1月發拆照，卻在3月說有他人有異議，而暫緩拆除，都發局也說恕難提供異議者資料，讓危樓繼續存在，大家質疑為何變化這麼快。

徐巧芯指出，蔡壁如當時在北市府當顧問，她稱有黃承國、民進黨議員介入，且連都發局長也不敢介入，並說出「新黑金政治」此詞，這也對上蘇煥智近日說法。

徐巧芯表示，有收到爆料者資料，第一她想問黃承國有無在2020年6月16日託人找中泰花園都更者了解案子，第二次是劉耀仁有無跟蔡啟芳、周哲宇、林先生討論本案，第三是大家有無再次去拜會黃承國，爆料者也願意出面對峙，這也戳破黃承國無關說的說法。

徐巧芯最後說，不該讓黃承國成為北市地下市長，應該要瓦解新黑金政治，且里長與里民也說已造成當地困擾，竟有黑道利益在內，讓危樓無法拆除，她也喊話要黃承國放手，「不要以為輔選陳時中就可當地下市長，台北市民會把你們下架」。