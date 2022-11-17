民進黨台北市長候選人陳時中批評無黨籍候選人黃珊珊3年副市長任內市政幾乎停擺，黃珊珊昨派人送新書「城市‧程式」給陳，要陳好好看看3年做多少事，陳時中則回，書中沒看到什麼新創的想法。對此黃珊珊今日再回嗆，對陳時中的理解跟閱讀能力非常懷疑，「他到底有沒有看書？」

黃珊珊作拿出新書「城市・程式」，並在書中簽名後，由發言人李昀臻專程送去陳時中競選總部，要請陳時中看看她在台北市副市長任內做了哪些事。不過陳時中今上午受訪卻表示黃珊珊看起來比較像是一個稱職的CEO、是個執行者，但沒有看到政策面，也沒有什麼新創的想法。

另陳時中昨下午也質疑黃拿出來的政績都是林欽榮（前副市長）、林洲民（前都發局長）做的，但未來要做的事情3年來都沒進展。

黃珊珊今上午三度前往北投市場掃街拜票，會後受訪再反擊，對陳時中的理解跟閱讀能力非常懷疑，他到底有沒有看書？黃接著說，他還說到林欽榮跟林洲民，要參選台北市長，不知道台北市的副市長是有分工業管嗎？我跟林欽榮、林洲民他們的業管不同，要做的事情也不同，所以他連看都沒有看，大酸陳時中連副市長職權分不清楚，怎麼當台北市長？

另陳時中昨也同步透過發言人回贈自己的新書，對此黃珊珊表示，書中就是幾個陳時中曾經講過的事，但他沒有完整的一份政策白皮書，所以比較起來我的是96頁，我希望他能看完。