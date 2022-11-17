職業男網當今兩大天王納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）在2022年ATP年終總決賽小組賽命運大不同，分在綠組的納達爾苦吞2連敗提前出局，紅組喬帥則是笑納2連勝，出線4強。

喬柯維奇在當地時間16日的第2場小組賽，6比4、6比1擊敗俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev），整場比賽只花68分鐘；生涯15次參賽，曾5度在這項年度封關戰奪冠的喬帥，已經是第11次在年終賽打進4強，本屆要挑戰追平今年宣佈退休的瑞士天王費德勒（Roger Federer），生涯ATP年終賽6冠紀錄。

「我打得非常非常好。」喬柯維奇賽後說道，「毫無疑問這是我今年賽季表現最棒的比賽之一，魯布列夫是很難纏的對手，也是很出色的鬥士，比賽中展現了很多力量，我得在對的局數裡，找到正確的策略來面對他。」

喬帥補充：「在前幾局，魯布列夫有一局能量有點掉下來，我就想利用這個優勢和能量，為我自己創造好的機會，然後第二盤我的表現就無懈可擊了。」