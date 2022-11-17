行政院今通過《產業創新條例》第10之2條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備得適用新的租稅優惠，經濟部表示，後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序，盼能在明年元旦上路。

行政院長蘇貞昌表示，這次修法對我國境內進行技術創新，而且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合一定條件者，提供史上最高的研發及設備投資的抵減，這將有助促進下世代關鍵產業，跟技術持續深耕台灣，鞏固包括半導體在內的整體產業鏈韌性，以及國際競爭優勢，這對台灣的國家安全及經濟安全都有實質助益。

經濟部表示，近年一連串全球重大事件干擾供應鏈運作下，各國為實現關鍵產業自主化，紛紛就其關鍵產業祭出鉅額補貼及擴大租稅優惠，例如美國晶片法案提供補貼並針對建廠及設備投資給予25％抵減率的租稅優惠、日本提供建廠及設備補助、韓國給予抵減率最高40％的研發投資抵減及抵減率10％的設備投資抵減等。

經濟部指出，本部借鑒各國獎勵措施並盤點現行法規，提具「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，提供前瞻創新研發支出25％抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出5％抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％。

經濟部表示，適用本租稅優惠的對象不限產業類別，凡符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率要件，均可申請適用。其中研發費用及研發密度，考量台灣產業要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行開創性、突破性的研發創新。而一定規模，將參考國內重要公司的研發經費及研發密度，於子辦法訂定。

另有效稅率部分，為兼顧租稅優惠及繳納合理稅負之政策目的，參考經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制之稅率15％訂定。鑑於國際間推動期程不一，給予產業適當緩衝期間，112年度有效稅率之比率訂為12％，113年度起為15％，其中113年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12％。

經濟部強調，後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，使早日完成修法程序，盼如期在112年1月1日起施行，至118年12月31日止。期望引導企業積極投入前瞻研發與先進製程，強化我國產業鏈韌性及競爭優勢，進而鞏固並提升我國關鍵產業在國際供應鏈的地位，讓我國產業成為保護臺灣國防經濟安全的堅實後盾。