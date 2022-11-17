印度一戶住家四口10日被發現陳屍在屋內超過3周，身軀已腐敗發惡臭，屋內沒有打鬥痕跡，遺體無外傷，最為詭異的是4人胃部沒有食物殘渣，冰箱也全空，且均為不同時間死亡，警方判定4人為「活活餓死」，鄰居說已2個月沒見到死者一家，事件在當地傳開引發討論，詳細死因仍需調查。

根據印尼當地媒體Kompas報導，西雅加達卡利德雷斯（Kalideres）一戶住家10日被發現一家四口陳屍在屋內，71歲男屋主、68歲屋主妻子、42歲兒子及68歲親戚分在死在客廳及2間臥室，身體部分已經脫水、皮包骨狀態，警方推測死亡時間至少超過3周，且4人均不是在相同時間死亡。

詭異的是4名死者不但死亡時間不同，身上沒有任何外力傷口，屋內沒有打鬥跡象，警方研判應該並非竊盜或尋仇凶殺案，此外死者經法醫化驗後，發現胃部完全沒有食物殘渣，臟器也查無任何有毒、致命物質，加上屋內的冰箱全空，未存放任何食物，地板還散落一些食物包裝紙，初步判定4人為「活活餓死」。

警方調查，死者一家人平時很少出門，也鮮少與鄰居互動，鄰居說最後一次看到死者一家是在今年9月，直到近日住家發出陣陣惡臭，鄰居報警後才發現屍體，但致死原因是否為餓死，仍待警方進一步釐清。