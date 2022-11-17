急診護理師余斐斐婉拒病患順手買的22元手搖飲，說開了反而更加知道雙方心意。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

人稱周爸的周紘志醫師看診無數，遇病患送禮完全不打開直送政風部門。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

郭芝吟收到大型食品集團的禮盒，馬上打電話向集團公關建議寫賀卡更能表心意。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

面對廠商送禮慰問的常態，呼吸治療師張麗月會用柔軟的態度說明公立醫院的基本立場。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

醫護人員細心照料病患，許多患者及家屬為表達謝意而致贈禮物，不過，無論是洋酒、禮券、甚至1杯不到30元的紅茶，都被衛福部台東醫院醫護人員全數婉拒「謝謝，但真的不能收禮」，部東醫院政風室主任李政憲說，感謝醫護免送禮，走趟社工室填寫免費愛心小卡就可以。

「這位病患在醫院進出已經十多年了，大家都像朋友一樣，要拒絕那杯飲料我還真的不知道該怎麼開口」，衛福部台東醫院急診護理師余斐斐說，今年夏天1位老病患看她在急診室忙進忙出，外出時便順手多買了1杯紅茶給她消暑，被她婉拒，事後老病患才知道她不能收受餽贈，還向她說不好意思帶給她困擾。

跨婦科及骨科的醫師周紘志上個月看到病患進入診間立即放下手上物品轉身就走，眉頭一皺直覺案情並不單純，才發現桌上多了1瓶洋酒，他一通內線電話撥給政風室，政風人員順利將洋酒退還給病患。

某儀器代理商在中秋節對所有往來的業務單位贈送月餅禮盒，卻被部東醫院呼吸治療師張麗月當場婉拒，想不到廠商離去後仍把禮盒留在辦公室，張麗月便致電廠商開玩笑說「不要害我被檢舉」。

此外，包含日照中心護理師李淑惠婉拒民代2500元禮券、社區健康中心的團檢庶務員郭芝吟婉拒禮盒，今年共5人獲推薦為廉政楷模。

部東醫院政風室主任李政憲說，依據公務員廉政倫理規範和院內廉能要求，本不得收受病患、病患家屬或廠商饋贈。最重要的是避免形成「要送禮才會獲得良好醫療服務」的不良風氣。他強調，「感謝醫護免送禮，走1趟社工室填寫免費的愛心小卡也能展現心意，用電子郵件表達感謝也不錯」。