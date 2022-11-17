台版晶片法案行政院將排入院會議程審議，針對台版該法，日月光投控(3711)日月光半導體執行長吳田玉表示，在全球競爭日趨嚴峻的情況下，我們歡迎政府對台灣重點產業在稅制上提出與時俱進的修法，繼續維護台灣半導體生態系統的前瞻研發能量及長期競爭優勢。未來十年，半導體產業大環境會有更大的挑戰，產業在全球各國高額補助及多重管制之下，競爭將更為艱難，研發及先進科技對台灣下世代競爭力及商機至為重要，此次產創條例的修法，業界樂觀其成，實質影響，有待法規細節及配套措施。

《產業創新條例》第10之2條修正草案，被號稱台版晶片法案，行政院周四將排入院會議程審議，預計拍板定案後明年元旦上路，相關規定期限至2029年12月31日止。

草案中，明訂三大適用要件，要求研發費用及研發密度達一定規模外，有效稅率也須達一定比率。抵減率部分，前瞻研發支出當年度抵減率25%；購置先進設備當年度抵減率5%，且「無投資抵減支出金額上限」。官員指出，兩抵減各自上限不得超過當年度營所稅30%，兩項合計不得超過50%。