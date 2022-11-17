許多小朋友無論走在路上、坐在車上，看到快樂芒果娃娃，通通精神好嗨！（謝志忠競選總部提供）

選舉是國家辦喜事，「熱血芒果」和「快樂芒果」祝福大家都66大順。（謝志忠競選總部提供）

九合一選戰進入最後衝刺廝殺！綽號「芒果」的台中市議員謝志忠，今天上午與200公分的「快樂芒果」可愛娃娃，一起來到圓環東路與南陽路站路口，「超吸睛」吸引路過民眾的矚目；謝志忠希望祝福大家，快樂上學、快樂上班，就如同自己14年來，擔任愛心爸爸用心守護大家的心情一樣。

謝志忠指出，隨著選戰進入倒數，這幾個月來持續的站路口，在最後的緊張時間，選擇用輕鬆愉快的方式，讓大家可以帶著美好心情上學上班，「快樂芒果」，就是負責散播快樂的最佳夥伴。

許多小朋友無論走在路上、坐在車上，看到快樂芒果娃娃，通通精神好嗨！活力歡笑揮手打招呼，畫面相當卡哇伊～路口彷彿是一場精彩的歡樂嘉年華，熱血芒果團隊，用熱血精神帶給大家嶄新的美好一天。

謝志忠強調，守護小孩就是守護未來，自己擔任愛心爸爸14年，將心比心，深刻體會小朋友快樂，大朋友就會開心，選舉是國家辦喜事，「熱血芒果」和「快樂芒果」祝福大家都66大順。