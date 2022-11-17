衛生福利部於今天舉辦「友誼無私。服務有愛。支持偏鄉醫療」台北市周遊獅子會捐贈衛生福利部臺東醫院救護車捐贈儀式記者會。圖台東醫院提供

衛福部臺東醫院最老的救護車，即將滿10歲了，就在面臨報廢前夕3個月，傳來好消息，台北周遊獅子會聽聞偏鄉缺乏急救車輛，會長陳涵湘一句話「我們就是服務社會」，大方捐贈價值240萬元的高頂救護車。

衛生福利部於今天舉辦「友誼無私。服務有愛。支持偏鄉醫療」台北市周遊獅子會捐贈衛生福利部臺東醫院救護車捐贈儀式記者會。

台東醫院表示，全院一台最老的救護車，將在112年1月超過最大使用年限10年，台北周遊獅子會會長陳涵湘直言「反正做好事嘛，大家一起來」，短短2星期聯絡車商、訂車、訂器材同時聯繫部立臺東醫院，速度之快超乎想像。

陳涵湘從事醫美相關行業，她把自己的事業守則「美麗人生服務為先」當成拓展事業和與人為善的不二心法；和部立臺東醫院聯繫期間了解老舊的救護車擔負病人轉院的重任，疫情期間也支援臺東縣消防局派送確診病人的任務，周遊獅子會及時伸出援手讓院方終於放下重擔，新車也將在上線服役之後投入醫療救援。

嶄新的救護車考量病人上下車安全，選用車長5米3的高階車款並加裝電動升降梯，另外氧氣、AED和擔架等救護配備亦一應俱全。而偏鄉市區道路偏狹，高馬力高扭力加上電子換檔減輕行車負擔，讓醫院在行執行救護和轉院任務時能游刃有餘。

衛生福利部醫福會副執行長李新民感謝周遊獅子會對偏鄉醫療及臺東醫院醫療服務的關心，希望透過這次的抛磚引玉，讓更多的人重視及看到偏鄉的醫療需求，讓民眾獲得更好的健康照護。