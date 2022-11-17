國民黨台北市長候選人蔣萬安17日出席「台北找（早）安」路口拜票，於中山北路五段、劍潭路口向路人問好懇請支持。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安17日出席「台北找（早）安」路口拜票，於中山北路五段、劍潭路口向路人問好懇請支持。（鄧博仁攝）

民進黨台北市議員王世堅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊有好交情，曾說「理性、感性還在掙扎」，而王世堅昨專訪表示，支持民進黨台北市長候選人陳時中，但是票留給黃珊珊。國民黨台北市長候選人蔣萬安今笑稱，王世堅其實可以不用這麼左右為難，「你也可以把票投給蔣萬安」。

談到太太幫忙錄電話錄音，蔣萬安今天在劍潭捷運站旁街口拜票時說，一直以來太太都是他非常好的心靈夥伴，也成為他非常好的傾聽對象，過去2次選舉太太都扮演很重要的角色陪伴著他，尤其在選舉最後階段，陪著她掃街、拜票。

蔣萬安表示，這一次市長選舉，現在倒數9天，她也幫忙分擔很多行程，前幾天開始幫忙我到市場跟攤商店家問候懇託，非常的感謝，一直以來扮演後勤支援的角色，當然這是她也很願意幫忙錄音，跟所有市民朋友來做最後的懇託，他非常感謝。

至於新黨議員候選人林岳龍等人PO出與蔣萬安的合體文宣，蔣萬安指出，市長是單一選區，他當然是要爭取所有大部分市民的支持，而議員是複數選舉，各政黨每個候選人各自努力。