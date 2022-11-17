被譽為「最美校花」的女星簡廷芮，10月18日凌晨迎來二寶「小芒果」的降臨，升格成為二寶媽，而經常透過社群媒體分享育兒生活的她，日前也分享到自己生小芒果前足足胖了15公斤，甚至產前經常無預警流鼻血，讓她相當擔憂，但沒想到才剛生完一個月的她，近日再度曬出與老公逛夜市的照片，意外秀出火辣的好身材。

簡廷芮在10月生完二寶後，終於外出放風與老公慶祝兩人結婚兩週年，她在臉書粉絲團上開心地寫道「結婚二週年：稱為「棉婚」，棉紙比紙張厚，比喻第二年的婚姻稍微厚實一點，但仍須磨練」，最後標註「結婚兩週年要繼續快快樂樂」並分享一系列照片。照片中，只見她穿著白色洋裝，與老公穿上情侶裝，而洋裝胸前深V的性感設計使她飽滿深溝隱約露出，臉蛋及手臂也消瘦不少，外型已逐漸回復到少女時的模樣，吸引超過3000多人按讚。

事實上，簡廷芮2年前與製造業小開賴先生結婚後便生下女兒「小蘿蔔」，今年再懷第二胎卻吃盡苦頭，好在最後仍透過剖腹順利生產。簡廷芮當時還透露，醫生說「小芒果」相當健康，原本以為兒子要改名叫「大芒果」，結果小芒果出生時體重是3160公克，竟比女兒「小蘿蔔」出生時體重還輕，但她懷小蘿蔔時體重才胖了7公斤，小芒果則是15公斤。而接下來他們也將開始籌備婚禮，讓眾人相當期待。