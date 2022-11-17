國民黨立法院黨團今爆料民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流，還跟共產黨官員交流對話。並酸陳時中「抗中保台DNA呢？」對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，大陸大家都去過，這也沒有什麼特別的，不用特別強調誰去過、誰沒去過，國民黨去的更多不是嗎？這樣是五十步笑百步。

國民黨立委李德維今指出，兩岸交流本屬正常，但民進黨為了選舉不斷抹紅別人，把兩岸交流當成一文不值；立委林奕華則表示，陳時中就任前陳時中當北醫大董事時，本人到對岸去和大陸醫院合作，該醫院內有寧波市衛生委員會官員等黨組織，陳時中公開說自己「有抗中保台DNA」，根本就是「假抗中」。

黃珊珊今上午三度前往北投市場掃街拜票，會後受訪表示，大陸大家都去過，沒有什麼特別的，不用特別強調誰去過，重點是做了什麼事，國民黨去的更多不是嗎？

黃表示，抗中保台對台灣人還有沒有效已經很明顯了，中美都希望找到和平，重點在於保台是保台灣人，不是保某些人的政治利害，所以抗中保台拿來恐嚇、炒作什麼恐懼，我覺得沒有什麼意義，但也不需要強調誰去過、誰沒去過，這樣是五十步笑百步，兩岸的交流本來就應該正常化。