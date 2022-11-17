擁有良好的睡眠才能有體力、精神面對新的一天，但現代人生活壓力大，除了容易失眠以外，還有不少人受惡夢所擾，營養師高敏敏表示，惡夢有時是心理警訊，記憶或認知中的人事時地物都有可能形成惡夢，並列出導致惡夢的6個原因，包含心理壓力、環境壓力等，若想要改善，可以從調整心理狀態、改善睡眠環境等方面下手。

高敏敏在臉書粉專發文表示，睡覺如果做惡夢，比沒睡覺還可怕，明明睡醒了卻像沒睡一樣，她解釋惡夢有時是心理警訊，且記憶或認知中的人事時地物都有可能形成惡夢，而會做惡夢的原因主要有以下6點。

▎環境壓力：包含光線、房間擺設，或是更換睡眠環境。

▎心理壓力：工作、家庭、生活、感情創傷等。

▎忽略壓力：認為自己撐得住，或因忙碌選擇無視壓力。

▎生病：發燒、重感冒、疾病，都可能增加做惡夢機率。

▎藥物：某些抗心理疾病藥物可能會造成多夢。

▎食物、酒精：高脂肪食物及酒精會使睡眠品質變差。

高敏敏說，如果想要改善常做惡夢的情況，建議可以從調整心理狀態、改善睡眠環境下手。調整心理狀態方面，首先要檢視壓力，確認是否有無形的壓力被自己忽視，並回憶所做的惡夢，因為有時惡夢會對應現實，可藉此釐清壓力來源，接著可以向親友訴說夢境以宣洩壓力，同時也要重視睡眠，不要把睡眠當作「每日作業」，要真正做到「睡眠＝休息」。

改善睡眠環境方面，則可以更改房間擺設，盡量避開鏡子及高櫃，或調整睡眠光線；規劃行程，在前一天安排好隔天行程，不要睡醒就處理繁複雜事；提升睡眠設備，如床、枕頭等，或購入助睡眠品；信仰事物，如聖經、佛珠等各式收藏。另外高敏敏也推薦3種助眠營養素。

▎陽光維生素D

缺乏維生素D會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

▎礦物質鈣

鈣能放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等鈣質豐富的食物。

▎色胺酸

色胺酸能製造快樂荷爾蒙「血清素」，改善大腦壓力，牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色胺酸。