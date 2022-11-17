高雄警方逮捕旅館業者陳男時，在旅館內查獲旅館動態表等帳冊證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近年因疫情影響，民眾難以出國旅遊，於是政府大力推廣國內旅遊，並提供住宿等國旅補助，就有不肖業者動起歪腦筋，利用掛人頭戶入住等方式，藉此領取國旅補助金。高雄警方今年3月獲報，經數月追查下，日前將旅館業者52歲陳姓男子以及10名提供人頭戶的員工逮捕，共有1700人次詐領達200萬元，全案依詐欺罪移送法辦。

為鼓勵國內旅遊，交通部觀光局2019年、2022年規畫秋冬國旅補助，提供1000元、1300元住宿補貼，由於補助要求申請人需確實登記入住申請，卻有不肖業者採人頭戶登記入住的方式詐領補助金，實際卻未有人入住，待成功詐領後，再與人頭戶分贓，借此牟取不法所得。

高雄刑事警察大隊今年3月獲報，稱河北路開設某旅館業者陳男，於2019年向旗下員工、員工親友借人頭戶登記住宿，來詐領國旅補助。經警方數月循線追查下，待蒐證完畢，9日持高雄地檢署搜索票，進到旅館內將陳男以及10名員工逮捕，並在帳房中查獲帳冊、電腦、存款簿、員工手冊等證物。

警方根據帳冊，發現陳男除了2019年間詐領外，還食髓知味，今年也有採人頭戶登記詐領。2019年間，陳男領取1000元補助後，分贓650元給人頭戶，共有900多人次，共詐領80餘萬；而今年除了觀光局加碼到1300元外，高市府更加碼至平日1500元、假日1800元，陳男因此也詐取更高額的補助金，今年共登記800多人次，共詐領120萬餘元，共計不法所得達200萬餘元。

因有部分人次有參與二次詐領，經過警方初估，約有近千人提供人頭戶登記，陳男、10名員工以及近千人頭戶，將依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，今年國旅補助自7月15日開始至12月15日結束，此政策旨在振興觀光業並刺激國內旅遊，呼籲各相關店家勿以身試法而違反政府國旅補助政策美意。