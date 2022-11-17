針對國民黨台南市長候選人謝龍介遭周刊踢爆擁有土地重劃業者4400萬元債權，且謝龍介夫婦沒有申報任何投資事業，卻擁有高達44筆土地，黃偉哲競選總部今天要求謝龍介說明財產來源，質疑謝龍介根本炒房元凶； 謝龍介回以「我清清白白」，沒有不可告人之處。

黃偉哲競總發言人呂維胤指出，謝龍介財產申報中，除44筆不動產、4400萬元債權，還有近2000萬元存款及保險，身價逾億元以上，僅憑民代薪資收入，如何擁有龐大不動產？且與土地重劃公司鉅額款項往來？

呂說，經查「台灣先進土地開發公司」在法規限制前，即取得台南5個自辦重劃開發權，該公司還將6筆不動產放在謝龍介名下且被抵押設定，謝還擁有該公司4400萬債權，關係密切程度有違民代監督之責，謝龍介有義務對外說明清楚。

呂維胤指出，謝龍介1個月前接受媒體專訪宣稱「工作20年不吃不喝，我也買不起房子」、「台南5年來房價上漲最嚴重」，如今遭踢爆不僅擁有44筆不動產且與土地重劃公司密切往來，近5年增加多筆房地產，謝龍介公開說謊，應向市民道歉。

謝龍介今早接受廣播節目專訪直球對決，強調從政以來，所有房地產交易、債權、抵押權、信託等資產往來，全據實向監察院申報，清清楚楚攤在陽光下。他也自剖多筆房地產等資料，強調自己清清白白，沒有不可告人之處，投入政治前已繼承父親留下的生意，2001年首度當選市議員，監察院財產申報有90多筆房產，為了從政，當年即結束所有事業，擔任全職民意代表為鄉親服務。

他提到，從政20年來，最無奈的就是「賣房子選舉」，強調自己清廉自持，禁得起考驗，即使房產腰斬到44筆，投入公共事務仍無怨無悔，針對3筆信託房產，謝龍介說，這是一名高中同學2017年前後因需資金周轉，向他借錢，他累計借出約1200萬元，以信託方式取得3間房產，所有借據及往來，他也都會公開。