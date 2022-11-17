主持天后陶晶瑩和小她5歲的李李仁結婚17年，她先前在自己的YouTube頻道上爆料跟老公已經失去當年的激情，夫妻倆已經分房睡。今(17日)稍早，陶晶瑩又拋出李李仁「上酒家」影片，自嘲：「有人爆料我老公李李仁昨天上酒家，還左擁右抱的」，並標註片中「小姐」帳號，但李李仁其實抱的不是別人，正是藍心湄，引來網友噴笑說：「重點是老婆很支持？！」

陶晶瑩與李李仁育有一女一兒，隨著大女兒出國讀書，家裡進入「空巢期」，結婚17年的他們談到婚姻也坦言已經進入老夫老妻模式，陶晶瑩今年5月在Youtube節目《wow桃姐》透露，跟李李仁已經沒有當年熱戀的感覺，目前是分房睡，幾乎進入「無性婚姻」，她笑說由於李李仁睡覺會打呼，為了兩人的睡眠品質，協調後決定讓老公跟愛犬一起睡，她自己則一人一房。

陶晶瑩曬出老公「上酒家」影片。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩強調，雖然已經是無性婚姻，不代表兩人之間感情沒了，夫妻倆依舊非常相愛，她也以過來人經驗提醒，婚後性生活的比例勢必會下降，但撇除「滾床」，夫妻倆還是有很多方法維繫感情，例如共同記憶、興趣，或積極分享日常生活等，感情依舊可以「歷久彌新」。

今稍早，陶晶瑩突然在臉書曬出一段影片，寫下：「有人爆料我老公李李仁昨天上酒家，還左擁右抱的⋯⋯⋯」，可見李李仁夾在兩女之間笑得樂不可支，仔細一看其實是藍心湄和陳美鳳，粉絲興奮說：「超級紅牌耶，必須左摟右抱的啊！」、「只要彪哥喜歡，有什麼不可以」、「回家跪算盤」、「彪哥客氣了，才摟兩個而已」。

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