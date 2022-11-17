桃園市長候選人鄭寶清今天開記者會，痛批民進黨對手鄭運鵬、國民黨對手張善政是阻擋鐵路地下化的攔路虎。他說，當時全力推鐵路地下化，交通部說黨內有人反對，現在才知道是鄭運鵬。至於張善政在行政院內也不願減輕桃園負擔，是不願看到桃園發展。

鄭寶清說，他在立委任內，就鐵路地下化議題共計質詢高達12次，和交通部的討論高達15次、國發會8次、行政院7次。從最早行政院長張善政問到當時行政院長林全，從交通部前部長陳建宇問到當時部長賀陳旦，幸經當時的林全接受鄭寶清說法，可以幫桃園創造至少3千多億元的站區開發收入利益，以及軌道周邊潛力無窮的經濟發展產值的觀點，桃園鐵路地下化政策才能順利通過，而且桃園市政府的自籌財源也從800多億降到200多億，鄭寶清為了桃園大發展，鍥而不捨爭取桃園鐵路地下化。

鄭寶清說，有兩隻真正阻饒桃園發展的攔路虎，第1隻是2016年的立委選舉公報稱的首要政見是主張桃園鐵路地下化的鄭運鵬，卻難以自證他在2017年7月臉書發文內容：「台灣軌道不要一直想要做最貴的地下化，他受夠了百年建設這種莫名其妙的理由」指的是輕軌和捷運的路網，事後的詭辯詐術與推拖卸責文字遊戲，是鄭運鵬從頭到尾反對桃園鐵路地下化，卻又剽竊攬功的政治變色龍惡劣行徑。

鄭寶清說，當時清擔任立委全力推動鐵路地下化時，交通部官員曾告知你們黨內有人反對，原來就是鄭運鵬這個「窩裡反」的無間道在背後搞破壞。鄭寶清痛批，桃園人應該站出來勇敢唾棄這種毫無人性且出賣靈魂的卑鄙政客。

鄭寶清也批評張善政，指2015年行政院副院長任內發文指示，中央只願補助199億餘元，剩下的8百多億元要求桃園市政府自籌經費。鄭寶清說，當年桃園市預算才700億，簡直是阻擋桃園百年建設，以地方財政扼殺桃園的建設與發展。

鄭寶清提到，張善政的國民黨政府，不願意看到桃園的地方建設與經濟發展可以因此突飛猛進，讓國民黨變成灰頭土臉的「黨爭因素」所致，張善政竟然還可以說他有幫忙推動桃園鐵路地下化，這豈不就跟鄭運鵬一樣，都是專門在詐騙桃園市民的政治「金光黨」，剽竊攬功的詐術樣樣精通，難怪就連農委會的5千多萬委託研究案都會爆發抄襲大醜聞，與鄭運鵬的力挺林智堅、鄭文燦的論文沒有抄襲的情況同樣「罪孽深重」。

鄭寶清說，鄭運鵬與張善政就是禍害桃園的罪魁禍首，就是詐騙桃園市民的「金光黨」，剽竊攬功自誇還雙雙互咬的政治德行，難道真的還能見人嗎？難道還想繼續參選市長嗎？這種政治金光黨只配送進「焚化爐」，消滅殆盡。