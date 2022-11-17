針對有立委爆料李忠庭兩周前就已出國的傳言，民進黨新竹市長候選人沈慧虹17日表示，如果這個消息屬實，在這關鍵時刻出國，確實會啟人疑竇是為了躲避司法調查。

而竹北市長候選人林冠年已赴北機站遞交吹哨者們的相關資料，沈慧虹對此表示，高虹安做了這麼多不公不義的事，相信吹哨者們還是會陸續站出來，奉勸高虹安還是要以誠實為上策，對大眾說清楚講明白會比較好，拜託她要懸崖勒馬、誠實面對司法的調查。

此外，高虹安說新竹市有大祕實（指弊案），要高去揭弊，林耕仁也批市政建設一直追加預算的言論，沈慧虹則回應說，這應該是她們選情告急了，高虹安面對自己涉嫌違法貪汙與相關慣老闆等事情，一直都沒有辦法對大家說明清楚、交代清楚，才會藉由這種抹黑的方式來轉移自己選情的焦點。

她說，其實整個新竹市政府的工程，事實上一直都有很嚴格的控管過程跟行政的審核、監管程序，如果真的有相關的證據，可以去提告。

沈慧虹強調，前市長林智堅與市府團隊這近8年來，執行將近1000項的工程建設與計畫，整個過程都是希望新竹市民有更好的生活，而相關的工程預算都是經過議會的審議通過，工程執行過程更有層層的把關，如果兩位候選人不熟悉，也不應該用抹黑的方式去打擊市府團隊跟公務人員的士氣與人格。