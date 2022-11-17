美國這個冬天將會看到破紀錄的12位女性宣誓出任州長，然而，這數字在美國50個州之中仍僅占一小部分。

綜合美聯社（AP）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前紀錄是2004年的9位。

羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics）主任華爾希（Debbie Walsh）表示，從9位女州長變成12位「並非增值成長。在女性擔任行政首長上，我們距離政治平等還很遠」。她說：「但這確實讓人感覺像是一大突破。」

她說：「當中最難能可貴之處在於，爭取州府行政首長職位原本就難如登天，許多方面來說，這些女性破除了誰可以擔任行政首長的固有觀念。」

共和黨籍、曾在川普政府擔任白宮新聞秘書的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），將繼承父親赫克比（Mike Huckabee）衣缽成為阿肯色州州長，是該州史上首位女性州長；此外，民主黨的霍布斯（Katie Hobbs）明年1月初宣誓就任亞利桑那州州長時，則將成為該州史上第5位女州長。

這12位女州長以民主黨籍居多，達8人，共和黨4人，這與在聯邦參眾議院和州級議會中，民主黨籍女性民選官員人數多於共和黨人士的情況一致。

這12位女州長還創下其他許多「第一」，包括俄勒岡州州長當選人柯泰克（Tina Kotek）與麻州的希利（Maura Healey）將成為史上頭兩位公開女同志身分的州長；即將卸下俄勒岡州州長職務的民主黨籍人士布朗（Kate Brown）則是雙性戀者，她2014年寫下新頁，成為美國首位當選州長並公開LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）身分的女性。

儘管有這些成果，僅有1位有色人種女性當選州長。拉丁裔的新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）成功連任；3位民主黨籍非裔女性艾布蘭（Stacy Abrams）、狄季爾（Deidre DeJear）和佛勞爾斯（Yolanda Flowers）上週分別在喬治亞州、愛荷華州和阿拉巴馬州的選戰，都敗給3地尋求連任的共和黨籍競爭對手。

其他女州長當選人中，共和黨籍人士還包括阿拉巴馬州的艾維（Kay Ivey）、愛荷華州的雷諾茲（Kim Reynolds）以及南達科他州的諾埃姆（Kristi Noem）；民主黨籍人士則還包括紐約州的侯可（Kathy Hochul） 、緬因州的米爾斯（Janet Mills）、密西根州的惠特梅爾（Gretchen Whitmer）以及堪薩斯州的凱利（Laura Kelly）。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111117