中國於7月與8月連續兩個月增持美國國債後，於9月減持美國國債。美國財政部最新公布，中國9月減持382億美元美國國債，持有規模減至9,336億美元，持有量降至2010年6月以來新低，中國的美國國債持有量已是連續六個月低於1兆美元

綜合港媒報導，日本稍早干預匯市以支持日圓，其美國國債持有量也下降。日本9月再減美國國債近800億美元，持有規模降至1.12兆美元，不過日本依然是持有最多美國國債的海外國家。

海外持有的美國國債總額於9月減少2,121億美元，減至7.3兆美元。