海運業近兩年大賺，傳出長榮年終獎金上看60個月，掀起上班族熱烈討論。有網友感嘆，「與其擠破頭搶進科技業，不如去當航海王」。結果PO文引熱議，被不少人打臉。

「長榮海運發60個月年終」的消息傳出後，至今未被證實，反而提供上班族想像空間，做起小小發財夢。原PO在匿名論壇「Dcard」感嘆，與其去科技業賣命，不如挑戰當水手、航海王，如果成功了，做3年就贏過別人40年，況且現在科技業又面臨寒冬。

許多從事海運業的網友反駁，強調這兩年的高額年終獎金並不是常態，要知道海運業幾乎年年虧錢，是因為疫情才賺錢，往年甚至遇過沒年終，且工作也沒比科技業輕鬆，「都是內勤在領，跑船的有簽約，領不到年終」、「我在長榮、我弟在台積電，我們常互相抱怨公司，壓力差不多」。

PO文被不少人打臉，質疑原PO非科技業人士，也絕對不是航運相關。原PO證實，他在不動產界工作。