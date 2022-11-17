苗栗縣長候選人鍾東錦日前簽署清廉參政連署書，呼籲其它陣營候選人不要賄選。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署17日宣布查獲竹南鎮2名老人涉嫌以舉辦餐會方式，為某特定縣長候選人拉票，2人經移送檢方複訊後，以2人涉嫌重大但無羈押必要請回限制住居。苗栗縣長候選人鍾東錦17日表示，他在上個月就簽下清廉參政連署書，呼籲同陣營的候選人，絕對不能買票。鍾東錦重申，堅決拒絕賄選，將透過這次選舉，帶頭淨化選風，也呼籲其它陣營候選人不賄選，洗刷苗栗賄選傳聞不斷的污名。

苗栗地檢署檢察官是接獲檢舉指稱，日前有張姓、謝姓2名老翁，在竹南鎮餐廳宴請7名竹南鎮民，並在席間公開替某候選人拉票，疑有餐宴賄選之嫌，檢警專案人員於15、16日先後傳喚張、謝及參與餐會選民7人到案說明。檢察官複訊後，認為張、謝涉犯選罷免法行賄罪嫌重大，但無羈押必要，分別請回及限制住居，其餘選民亦分別限制住居或請回。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總17日對此表示，鍾東錦上個月就簽下清廉參政連署書，呼籲同陣營的候選人，絕對不能買票。但近期不斷聽說，有心人士想要透過栽贓嫁禍手段，影響選舉，因此鄭重宣布，如果有任何人假借鍾東錦個人或競選團隊名義謊稱買票，目前已請律師團準備好隨時提出告訴，並請檢警調秉持獨立與公正性偵辦賄選，還給苗栗鄉親一個乾淨的選舉。

鍾東錦競總指出，日前聽聞檢警調等單位最高首長齊聚苗栗督導查賄，令人感到相當欣慰，希望警、調及司法單位能夠秉持良心，保持應有的獨立性，秉公偵辦賄選案件。尤其近日來，總部不斷有熱心鄉親提供訊息指出，對手企圖藉由各種栽贓、誣衊的手段，把賄選和鍾東錦競選總部扯上關係，他們主要目的，就是要幫民進黨來對付鍾東錦，因此，競選總部也請律師團協助蒐證，如發現坊間有人散佈不實訊息，將立即提出誹謗以及選罷法意圖使人不當選之訴。

鍾東錦提醒鄉親，珍惜寶貴的一票，絕對不要賣票，請全體縣民共同拒絕賄選，反觀其他候選人至今並未做出表態，如今，卻傳出有心人士疑似故意散播買票訊息，把和鍾東錦完全無關的候選人連結在一起，對此，鍾東錦重申，堅決拒絕賄選，將透過這次選舉，帶頭淨化選風，洗刷苗栗賄選傳聞不斷的污名。

鍾東錦競總指出，民主政治是中華民國的驕傲，但這場選舉卻讓我們看到一黨獨霸的政權，利用國家機器打壓異己，試圖影響選舉的公平性，這不但嚴重傷害民主法治的體制，更讓整個國家面臨重大危機，因此，再次呼籲檢警調人員，勇於對抗威權、勇於向民進黨說不，如此，才能讓中華民國走回正軌，讓人民擁有最基本的公平選舉權。