未投保汽車強制險，本（11）月30日起將擴大舉發！交通部昨（16）日預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」草案，以往未投保汽車強制險，只能在路邊攔檢稽查舉發；本月30日起，若駕駛人違反道交條例如超速或違停等遭取締，系統可同步查是否投保強制險，一併開罰，且未投保還肇事者將加重罰款，最高3.2萬元。

此外，以往未投保汽車肇事，將扣留車輛牌照至其依規定投保後發還，此次也刪除此規定。

交通部表示，考量本次修法係配合強制汽車責任保險法施行，有其急迫性，且僅是文字及罰鍰調整，相對單純，因此僅給7日陳述意見期（公告刊登日隔日起）。

另根據統計，全國有65萬輛無牌照的電動自行車，根據《道路交通管理處罰條例》與《強制汽車責任保險法》規定，自本月30日起，微型電動二輪車（即電動自行車）須掛牌、投保強制險才能上路，未依規定領用牌照，最重可處3600元罰鍰；若未依規定投保，最重處1500元。