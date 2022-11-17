大立光(3008)領軍光學股力抗跌勢，台股盤中指數守住14450點！

16日美國費城半導體指數及科技股重挫收低，其中費城半導體指數更大跌逾4.26%，近期挾巴菲特買進利多狂飆的台積電(2330)ADR也收低，讓近期漲多的台積電未開盤就逢烏雲，果真今天的台積電一開盤就沒什麼好價格，連帶聯電(2303)、聯發科(2454)等個股也跟著走弱，壓抑台股指數，盤中指數一度下挫逾150點，下探14383.55點，不過資金從半導體及台積電轉出來，點火中小型股，尤其是光學股，大立光獲美系外資看好，調高2023年EPS預估、投資評等及目標價，盤中股價大漲近9%，站上2300元關卡，重登股王寶座，讓信驊(5274)跟著半導體下挫只能退守股后，在大立光領軍下，光學元件股氣勢如虹，聯一光(3441)及新鉅科(3630)亮燈漲停，玉晶光股價也逼近400元大關，安控股也因晶睿(3454)再度轉強漲停，昇銳(3128)及勝品(6556)同步漲停，中小型股還有大峽谷-KY(5281)、中視(9928)及明基醫(4116)同步亮燈漲停，護住多頭火種，截至11點40分為止，加權股價指數約14488.36點，下跌48.99點，成交量約為1636.95億元；OTC指數為184.47點，上漲1.16點，成交量為511.43億元。

今天盤中上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲4.61%，其次是水泥類股及光電類股，分別上漲2.82%及2.47%，表現較差者為電線電纜類股、玻璃類股及半導體類股，其中電線電纜類股下跌3.56%，玻璃類股下跌1.32%，半導體類股下跌0.83%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲3.56%，表現最差為半導體類股、下跌0.27%。

就技術面來看，受到美國費城半導體指數重挫及台積電漲多拉回影響，今天台股指數開低走低，盤中一度大跌逾150點，失守14400點，不過資金轉向中小型股，維護住多頭氣勢，讓台股指數跌幅縮小，守住14450點；近期台股在台幣急升及台積電等獲外資大力回補等利多帶動下，指數強勢攻高，不過歷經快兩星期驚驚漲格局，短線指數已上漲近2000點，不僅累積龐大獲利了結賣壓，也遇到上檔解套賣壓，在產業基本面依舊不佳下，急漲拉回的壓力開始浮現，因此雖然目前指數已經站穩所有短期均線，短線主要反壓在半年線，下檔亦有季線及多個多方跳空缺口的強勁支撐，但仍應提防台股跟隨國際股市震盪劇烈拉回。

分析師表示，美國CPI及PPI數據低於市場預期，聯準會12月放緩升息步調機率上升，美股維持盤堅走勢，台股近期在台積電帶動下，短線急漲至半年線14560點附近稍遇賣壓，震盪難免，不過在外資歸隊、量能擴增下，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現；建議布局跌深科技股如記憶體、驅動IC、IP矽智財、載板、SERVER及財報優於預期的個股。