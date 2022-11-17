亞系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，看好創意2023年營收、淨利潤將持續成長雙位數成長，強勁動能是IC設計業者中少見的，故將創意目標價一口氣由490元調升到836元，評等由中立調升到優於大盤。

亞系外資表示，創意第三季營收、淨利潤分別成長56%、150%，主要是受惠於強勁的NRE(委託設計)和量產。看好創意在ASIC(客製化晶片)需求強勢帶動下，2023年營收、淨利潤將持續成長達雙位數，主要驅動力來自人工智能(AI)、網絡、數位消費和汽車，是眾多IC設計業者中少見的。

亞系外資表示，創意在NRE、量產帶動下，第四季營收將持續有雙位數成長，也預測創意2022年營收、淨利潤將增長53%、143%，2022年營業利益率將從2021年的11.1%上升到17.2%，且進一步預測創意2023、2024年營收將分別增長20%、15%，有鑑於營收規模增加，將創意2022、2023、2024年每股收益預測上調了84%、90%、95%，分別落在26.52元、30.96元、36.43元，將創意目標價一口氣由490元調升到836元，評等由中立調升到優於大盤。