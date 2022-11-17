在擔憂成長趨緩下，美國半導體大廠美光，不僅要縮減記憶體晶片供應規模，同時也要減少資本支出。受到影響的日本半導體同業，17日股價因此走跌，日經指數慘遭拖累，早盤結束時收27,915.58點，跌112.72點或0.4%。東證收1,966.05點，小漲2.76點或0.14%。

日股晶片相關族群中，東京威力科創跌2.67%，愛德萬測試也跌3.58%。分析師認為，日經表現疲弱主要是受到這兩檔下挫的影響。其它像瑞薩電子跌1.39%，羅姆半導體更是重挫4.35%。

相反地，因日本已門戶大開歡迎全球觀光客，故10月造訪日本遊客比9月多出兩倍，旅遊相關類股逆勢走高，百貨公司伊勢丹三越漲5.12%，高島屋漲4.94%，丸井也漲3.62%。同時，東急電鐵漲3.84%，東武鐵道也漲3.54%，全日空漲2.27%，日航也漲1.93%。

在最新出爐經濟數據方面，受到日圓長期處於弱勢影響，日本10月進口金額大增，創歷年來10月之最，甚至較去年同期多出一半以上。因此，再次造成貿易逆差，至少已連續一年都是赤字。