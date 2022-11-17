行政院環保署17日上午針對台中市空氣品質發布橘色警報，指出對敏感族群不健康，提醒敏感族群減少戶外活動。台中市長盧秀燕回應，這幾天全國西部地區的空氣品質皆不太好，雖然她在請假中，但是相信中市府相關的局處有一定的應變措施。

盧秀燕17日上午至大肚區自強市場拜票，盧秀燕競選總幹事、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、林孟令、無黨籍市議員候選人林昊佑等人皆到場陪同，沿街向市場攤商、民眾拜票，現場民眾反應熱烈，更有民眾送她蒜頭，預祝「凍蒜」。

盧秀燕行前接受媒體聯訪，針對台中空氣品質亮起橘色警報，盧秀燕則表示，她有注意到中央環保署發布警戒，提醒這幾天全國西部地區的空氣品質皆不太好，從北部到南部都是，雖然她在請假中，但是她相信中市府相關的局處有一定的應變措施。

另，媒體也詢問盧秀燕，16日晚上到大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同，雙方聊了什麼話題？盧秀燕表示，相當感謝顏董事長盡地主之誼陪同，但昨天忙著趕到聯合說明會向鄉親懇託拜票，因此並沒有太多時間跟顏董事長暢談。