苗栗縣長選舉候選人電視政見發表會將在11月18、21日兩天舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣長選舉候選人電視政見發表會，將舉辦2個場次，分別是11月18及21日兩天上午9時開始，這次電視政見發表會是由吉元、信和有線電視台承辦，除了現場直播外，另將在18日至23日的晚間7時重播。

苗栗縣長選舉電視政見發表會，共有5個候選人參加，發表順序則依現場抽籤決定號次順序，候選人須在政見發表會開始前10分鐘按簽到簿簽名順序參加抽籤，不得由他人代理或請求代播錄影帶、錄音帶或光碟預錄的政見。候選人經唱名三次仍未參加抽籤者，其順序由主持人代為抽定，候選人應依抽定順序發表政見，不得提前或延後，如該號次經主持人唱名三次，候選人仍未上台，應以棄權論處，不得要求補行發表。

兩場縣長候選人電視政見發表會現場直播時間，分別是11月18日及21日的上午9點開始，候選人分兩輪發表政見，每人於每場政見發表會發表政見時間為24分鐘，每一輪12分鐘。候選人發表政見，以使用國語或本省地方語言為原則，不得使用外國語言。